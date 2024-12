Ilgiorno.it - Sostegno ai progetti sociali, 100mila euro da Confindustria Como e Fondazione della Comunità

, 15 dicembre 2024 – Sostenereche operino nei settori dell’educazione e dell’assistenza, ambiti strategici per lo sviluppo e la coesionelocale: è la finalità del primo bando diprovincialecomasca e, che hanno lavorato congiuntamente per “un’importante iniziativa che rappresenta un ulteriore passo avanti nella solida collaborazione tra i due enti”. A disposizione sono stati messi, con un contributo paritetico di 50milaciascuno da parte dicomasca, quest’ultima grazie a risorse territoriali diCariplo. Ifinanziabili dovranno essere presentati da enti non profit attivi nella provincia die saranno selezionati in base al loro impatto positivo e alla loro capacità di rispondere ai bisogni del territorio.