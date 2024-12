Oasport.it - Rugby femminile, in Serie A vincono Valsugana e Colorno e scappano via

Leggi su Oasport.it

Si è conclusa la quinta giornata del massimo campionatodie oggi sono andate in scena tre partite. Dopo la vittoria di ieri di Villorba sulla Benetton Treviso nell’anticipo del sabato, oggi in campo sono scese Cus Torino – UnioneCapitolina, Cus Milano –, ePadova – Volvera. Ecco come è andata.e gare rispettano i pronostici della vigilia e regalano spettacolo. Nella prima partita di giornata, in diretta su Fede.it l’UnioneCapitolina vince in rimonta e porta a casa 5 punti, lasciandone comunque 2 alle padrone di casa di Torino. Il match tra Milano efinisce con il risultato di 5-35 in favore delle ospiti, che rimangono dunque in scia della capolista Villorba e mantengono l’imbattibilità stagionale. A concludere il turno poi c’è il rotondo 56-0 con cui ilregola i conti con Volvera.