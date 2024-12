Quotidiano.net - Perugia-Juventus, Davide-Golia: il calcio metafora dell’esistenza

Capita che una partita diassomigli a una partita di, ma capita ancora più spesso che una partita disia unadella vita e delle sue contraddizioni, e il racconto di un incontro di pallone sia la scusa per rivelare qualcosa di noi e di quello che ci circonda. Moderno colosseo teatro di mitiche tauromachie in cui i gladiatori simulavano la lotta tra eserciti nemici e passioni contrapposte da esaltare e immortalare. E così quanto accaduto allo stadio Renato Curi diil 14 maggio 2000 nella celeberrima partita scudettodiventa il simbolo della lotta dicontro, momento magico in cui il povero ma giusto riesce ad avere la meglio sul ricco ma non sempre moralmente integerrimo avversario. Un momento in cui tutto torna a posto, la mano de dios che rimette in riga la storia e ripara tante ingiustizie.