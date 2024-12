Lapresse.it - Papa Francesco ad Ajaccio, il saluto ai fedeli per le strade della città

è arrivato ad, in Corsica, in occasione del suo 47° viaggio apostolico internazionale. Il Pontefice ha attraversato lea bordomobile, acclamato da migliaia di. Durante il suo percorso ha effettuato una sosta per salutare un’anziana donna di 108 anni e per benedire alcuni bambini. Tantissime le persone che si sono affacciate dai balconi delle proprie abitazioni lungo il tragitto di Bergoglio.