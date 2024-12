Panorama.it - Natale 2024: 11 miliardi per i regali. Donne e nonni i più generosi

Leggi su Panorama.it

Undicidi euro. È quanto spenderanno gli italiani per idiquest’anno secondo. Secondo le previsioni tre italiani su quattro impacchetteranno un dono, con un incremento della percentuale di chi farà acquisti natalizi rispetto al 2023: il 79,9% contro il 73,2% dello scorso anno.sono i consumatori più spendenti e abbigliamento e accessori sono al numero uno delle scelte. L’online domina anche quest’anno.Secondo un’indagine Facile.it (istituto di ricerca EMG Different), gli italiani spenderanno in media 256 euro a testa per ida mettere sotto l’albero. Ma il quadro che esce dall’indagine evidenza cambiamenti nelle abitudini di spesa e nei desideri dei consumatori. Le differenze nei budget a disposizione sono significative. Ledichiarano di spendere mediamente più degli uomini, con una cifra di 298 euro contro i 213 euro degli uomini.