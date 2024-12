Muore a 38 anni per un malore durante una battuta di caccia

Leggi su Corrieretoscano.it

MARLIANA –per ununadia soli 38. La vittima è Marco Lombardi, di Chiesina Uzzanese. I vigili del fuoco del comando di Pistoia, distaccamento di Montecatini Terme, sono intervenuti nel pomeriggio del 14 dicembre dopo la chiamata per un soccorso a persona nei boschi del comune di Marliana, in provincia di Pistoia.unadi, l’uomo ha accusato unimprovviso. Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario inviato dalla centrale unica del 118, dopo vari tentativi di rianimazione, i sanitari non hannno potuto che constatarne il decesso.le operazioni di soccorso un’altra persona, una donna di 61, ha accusato un. Prontamente soccorso dal personale medico e dai vigili del fuoco è stata trasportata in ospedale.