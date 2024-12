Oasport.it - LIVE Trento-Sada Cruzeiro 1-2, Mondiale per club volley 2024 in DIRETTA: 16-25, i brasiliani dominano il terzo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.11 All’improvviso si è spenta la luce nella metà campo di. Dopo essersi riportati a -1 sul 15-16 grazie ad un grande turno di servizio di Michieletto l’Itas ha subito un parziale di 9 punti ad uno che ha consegnato il set al.16-25 Ricezione imprecisa di Flavio. Attenta copertura della rete da parte di Otavio. Grande confusione nella metà campo dicon il pallone che cade senza patemi.16-24 Ace di Matheus, ilin questo turno di servizio.16-23 Diagonale vincente di Wallace che pizzica la riga esterna.16-22 Ancora un ace di Matheus, questa volta nella zona di conflitto tra Magalini e Michieletto.16-21 Ace di Matheus con il palloe che cade sulla linea dei 3 metri davanti a Michieletto.16-20 Monster block di Otavio su Rychlicki che non riesce ad entrare in partita.