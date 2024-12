Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Beaver Creek 2024 in DIRETTA: capolavoro di Sofia Goggia, bastona tutte!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA19.26 Non ha sbagliato niente, non si poteva sciare meglio di così! Ha dipinto la perfezione: sicura e solida come non mai in curva, un razzo dove contava far correre gli sci.19.25 IMMENSA, SPETTACOLO PURO! E’ in testa con 48 centesimi su Gut-Behrami! Andate a batterla adesso, provateci!19.25 PRIMAAAAAAAAAAAAAA!!! CHE LEZIONEEEEEEEEEEEEEE!!!! IMPLACABILEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!19.24al primo intermedio è avanti di 0.18, al secondo di 0.47.19.23 Marta Bassino perde 69 centesimi nell’ultimo intermedio ed è quarta a 32 centesimi. Per ora solo Gut-Behrami ha azzeccato le linee nella parte bassa. Allacciate le cinture: c’è.19.22 0.32 di vantaggio per Marta Bassino al primo rilevamento! Al secondo 0.