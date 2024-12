Tvplay.it - Juventus, follia per Yildiz e offerta monstre: la risposta netta di Giuntoli

Kenansi sta mettendo in mostra con la maglia dellaed è arrivata un’da parte di CristianoLasta vivendo una stagione ricca di alti e bassi. Il pareggio contro il Venezia nel finale con il rigore di Dusan Vlahovic equivale a una sconfitta per la squadra di Thiago Motta. Si tratta del quarto consecutivo in campionato, con dieci su sedici in stagione e una distanza dall’Atalanta di nove punti.per: ladi(LaPresse) Tvplay.itE infatti sono arrivate diverse critiche nei confronti del tecnico bianconero, accusato di un gioco poco offensivo. La difesa tiene nonostante l’assenza prolungata di Gleison Bremer, ma a gennaio serviranno degli innesti, visti i continui infortuni subiti anche da parte degli altri giocatori.