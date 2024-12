Spazionapoli.it - Futuro Osimhen, due club preparano l’assalto: la risposta di De Laurentiis è netta!

Leggi su Spazionapoli.it

Calciomercato Napoli Ultimissime – In casa Napoli sarà molto importante “risolvere” la situazione legata a Victor. Intanto, sono emersi nuovi dettagli sul. Sono giorni molto caldi quelli che precedono l’apertura della sessione invernale di calciomercato. Tra i diversi compiti della società azzurra, c’è sicuramente quello di “risolvere” la situazione legata a Victor. Quest’ultimo, è attualmente in prestito al Galatasaray ma ilè da considerare nuovamente in bilico. Sebbene le prestazioni siano state molto esaltanti, molti topstarebbe monitorando il nigeriano proprio per “strapparlo” prima alturco e poi a quello azzurro.Come sottolineato fin dai primi giorni, Victorappare molto entusiasta di vestire la maglia del Galatasaray. Al tempo stesso, però, la volontà di tornare nell’Europa che conta potrebbe essere decisiva.