Così le imprese italiane possono fare la differenza nella ricostruzione dell’Ucraina Parla Cimmino Confindustria

Le imprese italiane sono chiamate a giocare un ruolo cruciale nella ricostruzione dell’Ucraina, un compito che richiederà non solo ingenti risorse finanziarie ma anche idee innovative e solide. Iniziative come la Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina 2025 a Roma rappresentano un’occasione unica per rafforzare la collaborazione tra Italia e Ucraina. È il momento di mettere in campo le capacità del nostro sistema imprenditoriale per fare la differenza e contribuire al futuro di un Paese in rinascita.

Ricostruire l'Ucraina sarà l'impegno dell'Occidente del prossimo futuro. I soldi andranno trovati, anche perché ne serviranno molti. Ma le idee, quelle per fortuna, non mancano. In queste ore prende il via a Roma la Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina 2025 (URC2025), quarta edizione di una serie di appuntamenti annuali di alto livello, concepiti per sostenere la rapida ripresa e la ricostruzione a lungo termine dell'Ucraina, in risposta all'invasione su vasta scala da parte della Russia. Alla Nuvola dell'Eur sono attesi oltre 90 Paesi e 80 tra capi di Stato di governo, tra cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro della Polonia Donald Tusk.

Ucraina, incontro Mulè-Alieksieiev: Parlamenti decisivi per processo ricostruzione e adesione all’Ue - In un incontro significativo a Montecitorio, il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, ha dialogato con il deputato ucraino Serhii Alieksieiev.

