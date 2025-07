Spaccate e furti | l’allarme dei commercianti

In un clima di crescente preoccupazione, i commercianti torinesi lanciano un forte appello: spaccate e furti notturni stanno creando un vero e proprio allarme nella città. Tra negozi, bar e locali, nessuna zona sembra essere immune, alimentando un senso di insicurezza e abbandono. È giunto il momento di agire per tutelare imprese e comunità, perché la sicurezza non può più essere rinviata.

Le spaccate e i furti notturni continuano a moltiplicarsi, colpendo indistintamente negozi, bar e locali, sia nel centro che in periferia. Le attività commerciali torinesi si trovano sotto un vero e proprio assedio: oltre ai danni economici, gli imprenditori lamentano un crescente senso di abbandono. Non si salvano nemmeno i quartieri tradizionalmente più tranquilli, come .

