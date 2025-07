Ribaltone Juve Vlahovic via con lo scambio | è cambiato tutto

In casa Juventus scoppia il caso Vlahovic: un vero e proprio ribaltone potrebbe scuotere il futuro dell’attaccante serbo, protagonista di un mercato in continuo fermento. Dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club e con la squadra di Tudor pronta a rivoluzionarsi, si apre un capitolo decisivo che potrebbe portare a uno scambio clamoroso. La domanda ora è: cosa riserverà il destino del bomber bianconero?

In casa della Juventus bisogna segnalare un ribaltone sul futuro di Dusan Vlahovic. Dopo aver salutato la prima edizione del Mondiale per Club, vista l’eliminazione subita dal Real Madrid di Xabi Alonso, la Juventus si è letteralmente fiondata sul calciomercato. Anche perché la squadra agli ordini di Igor Tudor ha bisogno di profondi cambiamenti se vuole sia disputare un’ottima Champions League che, soprattutto, tornare a lottare fino alla fine per la vittoria del campionato. (LaPresse) tvplay.it Proprio per questo motivo, di fatto, la Juventus ha chiuso per l’arrivo di Jonathan David. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Ribaltone Juve, Vlahovic via con lo scambio: è cambiato tutto

In questa notizia si parla di: ribaltone - vlahovic - juve - scambio

Addio Vlahovic, preso il suo sostituto: ribaltone Juventus - L'addio di Dusan Vlahovic segna un cambio epocale in casa Juventus. Con l'imminente sfida contro l'Udinese, la squadra bianconera si prepara a ribaltare le proprie sorti, annunciando il nuovo sostituto dell'attaccante serbo.

Vlahovic-Juventus, dalla rescissione allo scambio: la decisione è stata già presa Cosa sta succedendo https://bit.ly/44lqvWU Vai su Facebook

Ribaltone Vlahovic: scambio e nuovo bomber per la Juve; Ribaltone Juve, Vlahovic via con lo scambio: è cambiato tutto; Scambio Osimhen-Vlahovic, ribaltone Mondiale Juve: Napoli ko.

Scambio Osimhen-Vlahovic, ribaltone Mondiale Juve: Napoli ko - Il nigeriano, dopo la conclusione del prestito al Galatasaray, attende l’offerta giusta per lasciare ... Come scrive asromalive.it

Ribaltone Vlahovic, cessione senza scambio: cifra monstre - L’ex centravanti della Fiorentina è stato infatti individuato dalla dirigenza, di comune accordo con l’allenatore, come ... Scrive calciomercato.it