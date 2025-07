Tolentino semina il caos con la spranga | espulsione per il 25enne egiziano Sequestrato l’autolavaggio dove lavorava

Tolentino si scuote ancora dopo l'episodio di follia che ha sconvolto il centro storico, quando un 25enne egiziano ha seminato il panico brandendo una spranga. L'intervento rapido delle autorità ha portato alla denuncia e all'avvio delle procedure di espulsione, evidenziando la fermezza delle istituzioni nel garantire sicurezza e legalità . La vicenda mette in luce l'importanza di un controllo rigoroso e di azioni decise contro chi minaccia il tessuto civico.

Tolentino (Macerata), 9 luglio 2025 – Avviate le procedure di espulsione per il 25enne egiziano che, lunedì sera, ha seminato il caos con la spranga nel centro storico di Tolentino. È stato denunciato per danneggiamento, porto di armi e strumenti atti a offendere. Domiciliato in città , è risultato irregolare in Italia e per questo, con decreto del questore e del prefetto, è stato accompagnato al Centro di permanenza per i rimpatri di Gorizia, per essere riportato in Egitto. Ma nel corso degli accertamenti messi in atto dai carabinieri per rintracciare il 25enne, è emerso che lui e altri connazionali dormivano in una stanza sopra all'autolavaggio dove lavorano.