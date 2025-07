Venezia muore per antibiotico sbagliato somministrato dai medici | l’Usl 3 condannata a maxi risarcimento

Una tragedia che scuote Venezia: Decio Baldini, 85 anni, ha perso la vita a causa di un antibiotico inadatto e somministrato da medici poco attenti. Il Tribunale civile ha condannato l’USL 3 Serenissima, riconoscendo la loro negligenza e stabilendo un maxi risarcimento per la famiglia. Un episodio che invita a riflettere sull’importanza della precisione e responsabilità nel settore sanitario. Continua a leggere.

Decio Baldini, 85 anni, morì dopo la somministrazione di un antibiotico cui era allergico. Il Tribunale civile di Venezia ha condannato l’Usl 3 Serenissima, riconoscendo negligenza e disponendo un maxi risarcimento alla famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: venezia - antibiotico - maxi - risarcimento

