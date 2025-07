Asti-Cuneo | Cirio ' l' autostrada apre entro fine anno'

L'attesa sta per finire: entro la fine dell'anno, l'autostrada Asti-Cuneo sarà finalmente aperta al pubblico. Con la posa delle prime due campate del viadotto sulla provinciale 7, i lavori sul lotto 2.6a si avviano verso il completamento, confermando le promesse fatte dal presidente Cirio. Un traguardo importante che promette di rivoluzionare i collegamenti in Piemonte, e rappresenta un passo avanti deciso verso una mobilità più moderna ed efficiente.

Con la posa delle prime due campate del viadotto sopra la provinciale 7 si avviano al completamento i lavori sul lotto 2.6a della A33 Asti-Cuneo. La promessa di aprire entro fine anno sarà rispettata, assicura il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio: "Abbiamo voluto ufficializzare questo momento, perché la Asti-Cuneo è un'opera complicata, che noi monitoriamo passo per passo, insieme alla società Itinera ". Sono sette le campate che verranno messe in opera entro inizio agosto su un viadotto di 400 metri, con un varo in notturna per non pregiudicare la viabilità sulla provinciale. "È un'opera a cui questo territorio tiene in modo particolare" ricorda Cirio, presente al sopralluogo odierno sul cantiere di Roddi (Cuneo) insieme agli assessori regionali Marco Gabusi ed Enrico Bussalino, ai consiglieri provinciali Massimo Antoniotti e Simone Manzone e a vari amministratori dei comuni, tra cui i sindaci di Alba e Bra Alberto Gatto e Giovanni Fogliato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net