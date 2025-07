Nave greca affondata nel Mar Rosso | il video dell’attacco degli Houthi

Una drammatica escalation nel Mar Rosso scuote gli equilibri internazionali: un mercantile greco affonda dopo un attacco degli Houthi, con vittime e superstiti da cercare disperatamente. La tensione nella regione si intensifica, mentre si fa largo il timore di ripercussioni più ampie. Un evento che mette in discussione la stabilità del traffico marittimo e la sicurezza globale. La vicenda continua a evolversi, lasciando il mondo in attesa di risposte e azioni concrete.

Roma, 9 luglio 2025 – Droni e lanciarazzi dallo Yemen hanno affondato il mercantile ' Eternity C, battente bandiera liberiana, di proprietà di un armatore greco, che navigava nel Mar Rosso. A bordo della nave c’erano 22 membri dell’equipaggio, 21 filippini e un russo. Secondo Reuters, almeno 4 persone sarebbero morte. Cinque persone sono state messe in salvo: si cercano superstiti. I quattro morti, i primi da giugno 2024, portano a otto il numero totale di marittimi uccisi in attacchi alle imbarcazioni nel Mar Rosso. Il video dell’attacco diffuso da canali arabi. . 🔗 Leggi su Quotidiano.net