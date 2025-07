Rany Pagano si candida alle Regionali con la Lega | La provincia di Caserta merita chi ama davvero questa terra

Rany Pagano, volto noto della politica locale e già sindaco di Casaluce, si candida alle regionali con la Lega, portando una passione autentica per la provincia di Caserta. Con un impegno decennale e un forte legame con il territorio, mira a rappresentare chi ama profondamente questa terra e vuole vederla crescere. La sua candidatura promette di portare nuove energie e idee, perché la provincia merita chi la vive e la difende ogni giorno.

Rany Pagano, già sindaco di Casaluce per due mandati, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle elezioni regionali della Campania, in programma presumibilmente a metà novembre 2025. Lo farà sotto il simbolo della Lega, a seguito di un accordo chiuso con l’onorevole Gianpiero Zinzi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Domenica nell’agro aversano per l’apertura della sezione della Lega a Casaluce. Grande partecipazione ed entusiasmo, nonostante gli oltre 30gradi Ringrazio Rany Pagano, leader di questo magnifico gruppo, il coordinatore Mimmo Sabatino insieme al Pr Vai su Facebook

