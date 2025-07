Sicilia anomalia planetaria senza Ponte Rete Civica rivendica l' utilità dell' opera e chiede al sindaco Basile di cogliere la sfida

La Sicilia si trova di fronte a una sfida cruciale: senza il Ponte, rischia di rimanere un'anomalia planetaria. Rete Civica per le Infrastrutture del Mezzogiorno si mobilita, chiedendo al sindaco Basile di cogliere questa occasione e dimostrare visione e coraggio. Stamattina a Palazzo Zanca, protagonisti di un incontro che potrebbe segnare un nuovo corso per l'isola, in attesa del via libera del Cipess. Una chiamata all'azione che non può essere ignorata.

Senza il Ponte la Sicilia resterĂ un'anomalia planetaria. Parte da qui Rete Civica per le Infrastrutture del Mezzogiorno, protagonista stamane a Palazzo Zanca durante l'incontro con il sindaco Federico Basile. Un confronto in attesa del via libera del Cipess a cui ha partecipato anche. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

