Il Lione resta in Ligue 1 | annullata la decisione sulla retrocessione della squadra francese

Il Lione festeggia una vittoria inaspettata: la commissione d'appello del DNCG ha annullato la retrocessione, garantendo ai Gones il ritorno in Ligue 1. Dopo mesi di incertezza e tensione, i tifosi possono ora guardare al futuro con fiducia, certi che il loro club continuerà a competere ai massimi livelli francesi. La decisione apre nuovi scenari e rilancia le ambizioni di una delle squadre più storiche del calcio transalpino. Continua a leggere.

Il Lione evita la retrocessione e dalla prossima stagione giocherà nuovamente in Ligue 1. La commissione d'appello del DNCG, l'organismo di controllo finanziario del calcio francese, ha ribaltato completamente la sentenza iniziale per la retrocessione d'ufficio del club. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Retrocessione Lione, clamoroso: il club francese in Ligue 2 per motivi finanziari! Torna di moda il nome di Mikautadze legato alla Juve: social scatenati - Il calcio francese si scuote con una notizia clamorosa: l’Olympique Lione è stato retrocesso in Ligue 2 per motivi finanziari, aprendo scenari inattesi.

«La Eagle Football Holdings ha già versato 83 milioni di euro in liquidità . » L’Olympique Lione sta affrontando una situazione gravissima: il club rischia la retrocessione in Ligue 2 se non riuscirà a recuperare 200 milioni di euro prima del 10 luglio, data fissata Vai su Facebook

