Papa Leone XIV accoglie Zelensky a Castel Gandolfo | Vaticano sede disponibile per i negoziati

Il Vaticano si prepara ad essere il palcoscenico di un momento storico: Papa Leone XIV ha accolto Zelensky a Castel Gandolfo, aprendo le porte a possibili negoziati di pace. Con Roma che ospita la quarta Conferenza per la ripresa dell’Ucraina, il dialogo tra le parti si fa più cruciale che mai. Un passo importante verso la speranza di una soluzione duratura, che potrebbe cambiare il destino di milioni di persone coinvolte nel conflitto.

La Conferenza per la ripresa dell’Ucraina è ormai arrivata. Domani e l’11 luglio, Roma ospiterĂ la quarta edizione del summit creato per sostenere la ricostruzione a lungo termine del Paese invaso dalla Russia. Volodymyr Zelensky, leader di Kiev, è giunto questa mattina nel nostro Paese, in netto anticipo rispetto all’inizio della conferenza. Il presidente ucraino . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa Leone XIV accoglie Zelensky a Castel Gandolfo: “Vaticano sede disponibile per i negoziati”

