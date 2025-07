Chi è la vittima dell’esplosione al distributore nel quartiere Prenestino a Roma | Claudio Ercoli non ce l’ha fatta

Tragedia nel cuore di Roma: Claudio Ercoli, 67 anni, è morto dopo l’esplosione che ha sconvolto il quartiere Prenestino. Responsabile dell’impianto, Ercoli ha combattuto con tutte le sue forze contro le ustioni di terzo grado che avevano gravemente compromesso la sua vita. La sua perdita lascia un vuoto profondo nella comunità, ricordando quanto siano fragili le esistenze di fronte a eventi improvvisi e devastanti.

Non ce l’ha fatta uno dei feriti dell’ esplosione al distributore di benzina in via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino di Roma. Claudio Ercoli, 67 anni, responsabile dell’impianto, è deceduto mercoledì 9 luglio alle 11:30 all’ospedale Sant’Eugenio. L’uomo, gravemente ustionato in seguito alla doppia esplosione verificatasi venerdì scorso, aveva riportato ustioni di terzo grado sul 55% del corpo e, nonostante un complesso intervento chirurgico di innesto cutaneo, non è riuscito a superare la gravità delle ferite. L’evoluzione delle condizioni di salute e il cordoglio ufficiale. Ercoli era ricoverato in terapia intensiva ed era stato sottoposto a un delicato intervento di ricostruzione della pelle nella giornata di martedì 8 luglio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it