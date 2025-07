Articolo 52 rintracciato il gruppo delle ' ronde anti maranza' | indagati per associazione a delinquere

Una minaccia emergente scuote il panorama urbano: il gruppo delle "Ronde Anti Maranza", recentemente smascherato come presunta associazione a delinquere, ha attirato l'attenzione delle forze dell’ordine. Nove membri sono stati individuati e coinvolti in indagini che hanno portato a perquisizioni nelle province di Milano. Questa operazione rappresenta un passo decisivo nella lotta contro la violenza e l’estremismo sociale, sottolineando l’importanza di interventi tempestivi e mirati.

Individuati nove membri della presunta rete 'Articolo 52' che nei mesi scorsi era apparsa sui social con contenuti violenti, filmati nel corso di quelle che sono state definite 'ronde anti maranza'. Nella mattina di mercoledì 9 luglio la polizia ha eseguito perquisizioni tra le province di Milano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: articolo - ronde - anti - maranza

Articolo 52, rintracciato il gruppo delle 'ronde anti maranza': indagati per associazione a delinquere; «Articolo 52», organizzavano ronde «anti maranza»: 9 estremisti di destra indagati per associazione a delinquere; Ronde anti-maranza a Milano: 9 indagati per le spedizioni punitive del gruppo Articolo 52.

Ronde anti-maranza, indagati per associazione a delinquere 9 appartenenti a “Articolo 52” - Inchiesta dopo gli episodi di aggressioni ai danni di giovani immigrati con la “chiamata” dei cittadini alla “difesa di Milano” sulle pagine social ... Da milano.repubblica.it

Ronde di Articolo 52 a Milano, nuovo raid anti-maranza in un parco di San Siro: in fuga gruppo di spacciatori. Il video su Instagram - Il Giorno - In guardia da boxeur, poi le botte: “Hai picchiato un ragazzino, adesso non fai più il duro ... Scrive ilgiorno.it