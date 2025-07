Giardini Naxos via libera al bilancio di previsione per i prossimi tre anni

Giardini Naxos annuncia con entusiasmo il via libera al bilancio di previsione per i prossimi tre anni, un passo fondamentale verso uno sviluppo sostenibile e innovativo. La Giunta Municipale ha approvato lo schema 2025/2027, includendo il Documento Unico di Programmazione e un atto strategico per il fabbisogno del personale. Questo risultato si traduce in nuove opportunità e un impegno concreto per migliorare la qualità della vita dei cittadini, portando avanti progetti all’avanguardia e servizi potenziati.

La Giunta Municipale di Giardini Naxos ha approvato lo schema di bilancio triennale di previsione 20252027, unitamente al Documento Unico di Programmazione (DUP) e a un importante atto di indirizzo per la programmazione dei fabbisogni del personale per il medesimo triennio. Questo risultato si. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: giardini - naxos - bilancio - previsione

Il Tempio di Venere a Giardini Naxos e Siracusa, percorsi Spa e benessere: acquista con lo sconto sullo Shop di Today - Scopri il Tempio di Venere a Giardini Naxos e Siracusa: un'esperienza di benessere che celebra il legame con la natura.

Giardini Naxos, via libera al bilancio di previsione per i prossimi tre anni; Comune di Giardini Naxos, approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 con parere favorevole del Collegio dei Revisori; Comuni siciliani in ritardo sui bilanci di previsione, Cantello: Cambio passo a Giardini Naxos, serve un cambiamento culturale.

Giardini Naxos, approvato dalla giunta comunale lo schema di bilancio di previsione 2025/2027 - La giunta municipale di Giardini Naxos ha approvato, lo scorso 30 giugno, l o schema di bilancio triennale di previsione 2025/202 7, unitamente al Documento Unico di Programmazione (DUP) e a un ... Lo riporta ilsicilia.it

Giardini Naxos, via libera al Bilancio di Previsione 2024-26. Cantello: “Cambio di passo e inversione di tendenza per il futuro del Comune” - Il Comune di Giardini Naxos ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024- ilsicilia.it scrive