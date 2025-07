Passeggiate sul mare negozi e un parco ispirato all' Orto Botanico | come cambierà il porto di Palermo

Immagina un porto di Palermo reinventato, dove il mare si fonde con il cuore della città attraverso passeggiate sul lungomare, negozi vivaci e un parco ispirato all'Orto Botanico. Un progetto che supererà la semplice riproposizione del passato, creando un'interfaccia portuale innovativa, accogliente e verde, pensata per connettere le persone con il mare e trasformare l’esperienza urbana. Questo non sarà solo un cambiamento: sarà una rinascita, un nuovo modo di vivere Palermo.

Nessuna replica, nessun bis del Molo Trapezoidale. Perché il nuovo volto dell'interfaccia porto-città di Palermo sarà qualcosa di diverso, più di una semplice fotocopia, pensato per connettere e non più separare il mare dalla città. Un'infrastruttura a più livelli, con spazi verdi, percorsi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Interfaccia porto-città, Monti “Restituiamo a Palermo il quartiere di mare” - Non solo infrastruttura di passaggio, ma ponte urbano tra il mare e il centro di Palermo: questo il proposito dell'interfaccia porto- Segnala msn.com