Karate kid | la scena tagliata rivela jackie chan ralph macchio e ben wang insieme nella pizzeria

Scopri un'inedita scena tagliata di “Karate Kid: Legends”, dove Jacki Chan, Ralph Macchio e Ben Wang condividono un momento speciale nella pizzeria di Victor Lipani a New York. Questa anteprima esclusiva svela un lato più intimo e familiare dei protagonisti, approfondendo i legami che rendono questo film ancora più coinvolgente. Un’occasione unica per entrare nel cuore della storia e scoprire nuovi dettagli su personaggi amatissimi. La scena ne aumenta l’emozione e la profondità.

scene esclusiva di “Karate Kid: Legends” rivela un momento familiare inedito. Un’anteprima esclusiva di una scena tagliata di “Karate Kid: Legends” offre uno sguardo intimo su un momento di convivialità tra i personaggi principali. La sequenza, resa disponibile solo su questa piattaforma, si svolge nel locale di Victor Lipani a New York City e approfondisce la relazione tra i protagonisti, rafforzando i temi centrali del film. contesto e contenuto della scena eliminata. ambientazione e protagonista. La scena si inserisce durante le fasi finali del torneo dei cinque distretti. In essa, Ben Wang’s Li Fong racconta ai compagni di squadra, tra cui Daniel e Mr. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Karate kid: la scena tagliata rivela jackie chan, ralph macchio e ben wang insieme nella pizzeria

In questa notizia si parla di: scena - karate - tagliata - rivela

Jackie chan si infortuna e rimedia a un lussazione durante la scena di karate kid: legends - Jackie Chan, icona delle arti marziali, ha subito una lussazione durante le riprese di "Karate Kid: Legends".

Inside Out 2, una scena tagliata svelata dal regista rivela quale emozione è stata esclusa - ComingSoon.it - Il regista di Inside Out 2 ha condiviso la bozza di una scena tagliata che non è mai stata integrata nella versione finale e che avrebbe mostrato Vergogna in azione. Scrive comingsoon.it

Black Panther: Wakanda Forever - Una scena tagliata rivela il (mancato) destino di Okoye - ComingSoon.it - In occasione del rilascio di Black Panther: Wakanda Forever su Disney+, analizziamo una scena eliminata dal minutaggio finale che avrebbe potuto sovvertire la trama del cinecomic. Segnala comingsoon.it