Ronde anti-maranza a Milano | 9 indagati per le spedizioni punitive del gruppo Articolo 52

Una serie di operazioni mirate ha portato a nove perquisizioni tra Milano, Pavia, Monza e Como, coinvolgendo cittadini italiani accusati di aver partecipato a ronde punitive organizzate dal gruppo Articolo 52. Queste azioni, volte a “regolare i conti” senza autorità , sollevano ancora una volta il dilemma sulla giustizia fai-da-te. Le immagini e le testimonianze raccolte potrebbero essere decisive per fare luce su un fenomeno inquietante che minaccia la sicurezza condivisa.

Milano - Nove perquisizioni sono state eseguite, tra le province d i Milano, Pavia, Monza e Brianza e Como, nei confronti di altrettanti cittadini italiani indagati, a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere, costituita per realizzare "ronde" punitive nell'ambito di un gruppo denominato Articolo 52, principalmente nei confronti di cittadini stranieri ritenuti autori di reati, e di istigazione a delinquere. Le immagini dell’aggressione a un presunto borseggiatore sui Navigli, “firmata“ da Articolo 52 Le ronde anti-Maranza di Milano e l’inquietante ondata di supporto su Instagram: “Bravi, facciamole in tutta Italia” L'indagine, svolta dalla Digos di Milano e dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale Lombardia, è coordinata dalla Procura di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ronde anti-maranza a Milano: 9 indagati per le spedizioni punitive del gruppo Articolo 52

