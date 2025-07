L' attore Gepy Scognamiglio ospite del Torneo della Gioventù per il Sociale

importanti del panorama teatrale e cinematografico italiano, noto per la sua energia contagiosa e il talento innato. La sua presenza al torneo aggiunge un tocco di prestigio a questa giornata dedicata alla solidarietà e alla promozione dei valori sociali, coinvolgendo giovani e adulti in un evento che unisce sport, cultura e impegno civico. Un’occasione imperdibile per incontrarlo e condividere un momento di ispirazione e speranza.

In occasione del Torneo della GioventĂą per il Sociale, in programma domenica 13 luglio alle ore 18:30 presso il Centro sportivo “Benedetta Ferone” a Casolla, sarĂ presente come ospite d’onore Gepy Scognamiglio, giovane attore originario di Marcianise. Scognamiglio è una delle promesse piĂą. 🔗 Leggi su Casertanews.it

