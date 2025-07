Catania recuperato il cadavere di un uomo sugli scogli nei pressi della stazione centrale | si indaga sulle cause della morte

Un nuovo episodio di mistero scuote Catania: il corpo di un uomo di 68 anni è stato trovato sugli scogli vicino alla Stazione Centrale, dopo essere caduto in circostanze ancora da chiarire. Mentre le forze dell’ordine indagano sulle cause di questa tragica perdita, la comunità si interroga su cosa possa aver portato a questo evento. Restate con noi per aggiornamenti sulle indagini e sulla vicenda.

Il Nucleo Nautico dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania ha recuperato i l cadavere di un uomo di 68 anni sugli scogli nei pressi della Stazione Centrale. L'uomo era caduto, ma sulla cause sono in corso indagini. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Catania, recuperato il cadavere di un uomo sugli scogli nei pressi della stazione centrale: si indaga sulle cause della morte

