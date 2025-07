Ricostruzione Ucraina Quando Rizzi Dis avvertiva sul rischio infiltrazioni criminali

Ricostruire un paese non è solo un atto di speranza, ma anche una sfida complessa, specialmente in un contesto come quello ucraino. Ricordando le parole del prefetto Vittorio Rizzi, che avvertiva sui rischi di infiltrazioni criminali durante i processi di ricostruzione, si comprende quanto sia cruciale vigilare e pianificare con attenzione. La storia ci insegna che, in momenti di rinascita, la prudenza è fondamentale per preservare i progressi raggiunti e garantire una stabilità duratura.

"La storia ci ha insegnato che il momento della ricostruzione è anche il momento di maggiore vulnerabilità", in particolare per quanto riguarda il rischio di infiltrazioni della criminalità. Era il 4 marzo scorso quando il prefetto Vittorio Rizzi, che allora era da pochi giorni direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, pronunciava queste parole alla presentazione della relazione annuale dell'intelligence, con riferimento all'Ucraina invasa dalla Russia. Sono passati poco più di quattro mesi da quelle parole. Domani Roma ospiterà, alla Nuvola, la quarta edizione della Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina 2025 (Ukraine Recovery Conference 2025).

