Centri per l’autismo il TAR annulla la gara dell’Asl di Avellino | tutto da rifare

L'annullamento della gara europea per i centri autismo di Avellino scuote il settore, sollevando interrogativi sulla gestione futura di servizi essenziali. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha deciso di fermare tutto, obbligando le autorità a ripartire da zero e a garantire la continuità di supporto alle famiglie. Una svolta che potrebbe ridisegnare il percorso di assistenza, lasciando aperti nuovi orizzonti di dialogo e riforma.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha annullato la procedura di gara europea per l’affidamento della gestione dei centri semiresidenziali per l’autismo di Valle, ad Avellino, e di Sant’Angelo dei Lombardi, presso l’ospedale Criscuoli. La decisione è giunta a seguito del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

