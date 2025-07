Nuovo DS Juve nella shortlist dei pababili uomini mercato c’è anche il profilo di Ottolini | per lui si tratterebbe di un ritorno! Cosa c’è di vero

La Juventus si prepara a rivoluzionare il suo organigramma: tra i nomi in lizza per il ruolo di nuovo DS, spicca un profilo noto e apprezzato, con possibili ritorni che alimentano la curiosità dei tifosi. Chiellini, Comolli e Ottolini sono solo alcune delle colonne su cui il club sta puntando per rinforzare la squadra dirigenziale e scrivere un nuovo capitolo di successi. La sfida ora è capire quale strategia prenderà forma nel prossimo futuro.

Nuovo DS Juve, Chiellini e Comolli lo hanno opzionato come prima scelta nel ruolo di DS: si tratta di un profilo che a Torino è già noto. La Juventus è al lavoro per rafforzare la propria struttura dirigenziale in vista della nuova stagione, e uno degli incontri più importanti si è tenuto ieri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Direttore Generale Damien Comolli e il Director of Football Strategy Giorgio Chiellini si sono incontrati per definire i prossimi passi del club in relazione alla scelta dei dirigenti. Marco Ottolini, attuale direttore sportivo del Genoa, è uno dei nomi presi in considerazione dalla dirigenza bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com