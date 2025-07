L'avvocato di Sempio | Le analisi sul tappetino tutto fumo torniamo all'esame sulle unghie di Chiara Poggi

L'affascinante e complesso caso di Chiara Poggi torna sotto i riflettori con nuove analisi che riaccendono il dibattito. L'avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, smorza le aspettative: i risultati sul tappetino del bagno di Garlasco confermerebbero solo quanto già emerso nel passato. È davvero così? Oppure si nasconde ancora qualche verità da svelare? Continua a leggere per scoprire gli ultimi sviluppi di questa intricata vicenda.

A Fanpage.it l'avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, commenta i risultati delle analisi sul tappetino del bagno della villetta di Garlasco, ovvero che il sangue è di Chiara Poggi: "Confermano tutto quello emerso già negli anni. Tutto fumo e niente arrosto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: tutto - avvocato - sempio - analisi

Emanuele De Maria aveva progettato tutto? Cosa non torna sul caso del detenuto «modello» di Bollate: parla il suo avvocato - Emanuele De Maria, detenuto modello nel carcere di Bollate per omicidio, aveva pianificato un futuro diverso.

Continua l'incidente probatorio sul caso di #Garlasco, analisi su tamponi, tappetino e capelli. L'avvocato di #Sempio: "Non troveranno sue tracce" https://iltempo.it/attualita/2025/07/04/news/garlasco-incidente-probatorio-oggi-tamponi-tappetino-capelli-dna-se Vai su X

Terzo giorno di incidente probatorio nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco L’avvocato dei genitori di Chiara Poggi ha precisato che faranno verifiche sui dati emersi dall’analisi sulla spazzatura “perché stan Vai su Facebook

L'avvocato di Sempio: Le analisi sul tappetino tutto fumo, torniamo all'esame sulle unghie di Chiara Poggi; Garlasco, scontro sui rifiuti. L'avvocato di Andrea Sempio: «No alle analisi». Ecco perché sono centrali nelle; Garlasco, l'avvocato di Sempio si scontra con la difesa di Stasi: «No all'analisi dei rifiuti».

Garlasco, analisi su tamponi, tappetino e capelli. L'avvocato di Sempio: "Non troveranno sue tracce" - Terzo appuntamento negli uffici del gabinetto regionale di Polizia scientifica alla questura di Milano per l'incidente probatorio disposto dalla ... Come scrive iltempo.it

Garlasco, scontro sui rifiuti. L'avvocato di Andrea Sempio: «No alle analisi». Ecco perché sono centrali nelle indagini - Nelle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, è in corso un duro scontro sui rifiuti sequestrati nella villetta dove fu uccisa la giovane 18 anni fa. Si legge su msn.com