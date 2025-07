Condhotel dal settore alberghiero giudizio positivo Salmaso | Buona notizia per il nostro settore

Il settore alberghiero del Veneto accoglie con entusiasmo l’approvazione del nuovo testo unificato che introduce il condhotel, una soluzione innovativa e versatile. Questa novità rappresenta un passo importante per il nostro comparto, offrendo nuove opportunità di sviluppo e competitività. «Non vi è dubbio che per il comparto alberghiero questa sia una buona notizia», commenta Alessandro Salmaso, consigliere di...

Il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato il testo unificato che modifica una legge del 2013, introducendo la tipologia di struttura alberghiera denominata condhotel. «Non vi è dubbio che per il comparto alberghiero questa sia una buona notizia - commenta Alessandro Salmaso, consigliere di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: settore - condhotel - alberghiero - salmaso

Condhotel, dal settore alberghiero giudizio positivo. Salmaso: «Buona notizia per il nostro settore»; Condhotel: il Veneto dice sì, Salmaso (Ascom): «Due ottimi motivi per gioire».

Condhotel: il Veneto dice sì, Salmaso (Ascom): «Due ottimi motivi per gioire» - PadovaOggi - LA SVOLTA Condhotel: il Veneto dice sì, Salmaso (Ascom): «Due ottimi motivi per gioire» Via libera al progetto di legge sui condhotel, strutture alberghiere ibride, in Commissione regionale. Come scrive padovaoggi.it

Veneto riconosce i condhotel e rilancia con una normativa - Per l’avvio dei condhotel sarà comunque necessario rispettare i vincoli urbanistici comunali e la normativa nazionale vigente. Scrive guidaviaggi.it