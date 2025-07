Roberto Adduci si avvicina il processo all' ex candidato sindaco di Como

Roberto Adduci si prepara a tornare davanti al tribunale di Como il 14 luglio, segnando un momento cruciale non solo per lui, ma anche per chi crede nella giustizia e nel diritto di espressione. Dopo il suo arresto in seguito a una protesta al Bassone, Adduci sottolinea come questa vicenda rifletta le sfide della democrazia italiana, dove la solidarietà e l’impegno civico devono essere tutelati. La sua storia invita a riflettere sul valore della libertà di opinione nel nostro Paese.

Il processo a carico di Roberto Adduci - arrestato dopo una protesta al Bassone - è stato fissato per lunedì 14 luglio alle ore 9.30. "II momento - scrive Adduci - non rappresenta soltanto una vicenda individuale, ma un esempio concreto di come, nel nostro Paese, l’espressione di solidarietà . 🔗 Leggi su Quicomo.it

Protestò davanti al carcere. Roberto Adduci va a processo - Il Giorno - Ha scelto di andare a processo dibattimentale Roberto Adduci, 34 anni, comasco ex candidato sindaco alle amministrative del 2022 con la lista Assemblee Popolari. Secondo ilgiorno.it