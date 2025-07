Roma esplosione del distributore Gpl | morto uno dei feriti gravi

Una drammatica esplosione presso un distributore di GPL a Roma ha sconvolto la città, causando gravi ferite e una perdita umana. Tra i feriti, uno si trovava in condizioni critiche con ustioni profonde sul 55% del corpo, purtroppo deceduto successivamente. Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza e sulla prevenzione degli incidenti. La tragedia ci invita a riflettere sull’importanza di controlli rigorosi e misure efficaci per evitare simili disastri in futuro.

Dopo l'incidente era stato trasportato in ospedale con ustioni profonde riportate sul 55% del corpo L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Roma, esplosione del distributore Gpl: morto uno dei feriti gravi

Roma, spenti tutti i focolai causati dall’esplosione al Prenestino - Roma può tirare un sospiro di sollievo: tutti i focolai scatenati dall'esplosione al Prenestino sono stati domati, garantendo la sicurezza dei residenti.

