Concorso docenti PNRR 2 | cosa succede se si vince per due classi di concorso? Pillole di Question Time

Se vinci per due classi di concorso nel concorso PNRR 2, potresti avere l'opportunità di scegliere tra più ruoli e gestire meglio le tue assegnazioni. Tuttavia, il meccanismo di riassegnazione dei posti in caso di rinunce può influire sulle tue possibilità di collocamento. Durante il Question Time del 7 luglio su OrizzonteScuola TV, emerge chiaramente come queste dinamiche possano incidere sul percorso professionale dei docenti vincitori. Per scoprire i dettagli, continua a leggere...

Nel question time del 7 luglio su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Raffaele Vannini della UIL Scuola, è stato affrontato un tema rilevante legato alla gestione delle assegnazioni per chi risulta vincitore del concorso PNRR 2 in più classi di concorso. Un focus particolare è stato posto sulla possibilità di scegliere tra più ruoli e sul meccanismo di riassegnazione dei posti in caso di rinunce. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

