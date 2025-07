Fabio Fognini vent’anni di una carriera che ha riportato in alto il tennis italiano

Fabio Fognini, un'icona del tennis italiano e vent'anni di successi e passione, ha annunciato ufficialmente il ritiro. Dopo una carriera ricca di emozioni e sfide memorabili, il suo addio avviene con un ultimo spettacolo: un appassionante incontro con Carlos Alcaraz, un duello epico in cinque set che ha incantato gli spettatori. Ma, questa volta, è davvero... l'inizio di un nuovo capitolo, lasciando un'eredità indelebile nel cuore del tennis nazionale.

Oggi il tennis italiano saluta uno degli esponenti più importanti che abbia mai avuto il piacere e l’onore di osservare da vicino. Fabio Fognini ha chiuso la propria carriera. E rimarrà come ultimo match quello con Carlos Alcaraz, uno spettacolo in cinque set che ha visto lo spagnolo impazzire di fronte a quanto sapesse proporgli il taggiasco, tornato come d’incanto a dei momenti che non gli si vedevano più da un bel po’. Ma, stavolta, è davvero l’ultima volta. Una carriera lunghissima, quella di Fognini. Perché salutare a trentott’anni vuol dire averne vissute davvero tante. E averne vissute già da junior, perché anche nella parabola giovanile fu protagonista assieme a tanti nomi che avrebbero poi attraversato il suo cammino da pro: tra i maggiori si possono ricordare Juan Martin del Potro, Gael Monfils, Novak Djokovic, e se ne potrebbero ricordare ancora tanti tra coloro che sono poi diventati validissimi giocatori e altri che si sono invece affermati come allenatori. 🔗 Leggi su Oasport.it