Vannacci sull’addio di Rackete dall’Europarlamento | Non ci mancherà e posta le sue gambe non depilate

Roberto Vannacci, ex generale noto per le sue uscite pungenti, commenta con il suo stile diretto e provocatorio la recente uscita di scena di Carola Rackete dal Parlamento Europeo. Un saluto che mescola sarcasmo e sarcasmo, lasciando intendere quanto il suo ruolo abbia suscitato opinioni contrastanti. Ma dietro le parole si nasconde un quadro più complesso, che invita a riflettere sulle ultime vicende politiche e sociali. E ciò che ha fatto...

Roberto Vannacci ha commentato – a modo suo – l’ addio di Carola Rackete dal Parlamento europeo. L’ex generale ha affidato ai social l’elegante saluto a quella che fu la comandante della Sea Watch, scrivendo: «Carola Rackete si dimette dal Parlamento europeo. Non ci mancherai! Ora speriamo che anche Ilaria Salis e Mimmo Lucano seguano l’esempio». Ma, al di lĂ delle parole, di per sĂ© quasi morigerate considerando l’individuo, quello che ha fatto clamore sono le immagini correlate: ovvero le gambe dell’ex eurodeputata non depilate. Un coup de théâtre in pieno stile vannacciano. Inevitabili le accuse di body shaming, mosse in primis dal Corriere della Sera, al quale Vannacci ha risposto direttamente, difendendo – si fa per dire – così la sua posizione: «Se una signora mette deliberatamente in pubblica evidenza un dĂ©colletĂ© prorompente vuol dire che ne va particolarmente fiera e apprezza chi lo ripropone o lo ritrae altrettanto pubblicamente. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Vannacci sull’addio di Rackete dall’Europarlamento: «Non ci mancherà », e posta le sue gambe non depilate

