Sicilia archeologia subacquea al via la mappatura digitale della secca di Capo Graziano | Scarpinato Incontro tra scienza e storia

L’archeologia subacquea in Sicilia si tuffa nel futuro con la nuova campagna di mappatura digitale della secca di Capo Graziano a Filicudi. Un progetto innovativo, frutto della collaborazione tra Soprintendenza del Mare e Immersea, che unisce scienza e storia per preservare e valorizzare uno dei tesori archeologici più affascinanti del Mediterraneo. Il risultato sarà un modello tridimensionale che aprirà nuove prospettive di studio e tutela. La scoperta è appena iniziata.

Ha preso il via la campagna per la mappatura digitale dei fondali della secca di Capo Graziano a Filicudi, nelle isole Eolie, uno dei più importanti contesti archeologici subacquei del Mediterraneo. Il progetto, realizzato dalla Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana in collaborazione con la startup tecnologica Immersea, permetterà di realizzare un modello tridimensionale dell'area e.

