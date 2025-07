LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Affini sogna il podio aumenta l’attesa per i big

Seguite in diretta il Tour de France 2025, mentre i corridori affrontano la tappa di oggi: emozioni, sorprese e attese per i grandi nomi del ciclismo. I protagonisti si sfidano per il podio, con Affini che sogna di salire in alto e aumentare l’aspettativa tra gli appassionati. Non perdere nemmeno un minuto: clicca qui per aggiornamenti live e vivi insieme a noi ogni sprint e ogni lancio finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.31 Questa la classifica provvisoria al primo intermedio (8.2 km): 1 PLAPP Luke 9.40,93 9.40,93 50.8 2 ARMIRAIL Bruno 0.04,02 9.44,95 50.5 3 AFFINI Edoardo 0.07,07 9.48 50.2 4 ROMEO Iván 0.10,70 9.51,63 49.9 5 GARCĂŤA PIERNA RaĂşl 0.22,87 10.03,80 48.9 6 POLITT Nils 0.23,29 10.04,22 48.9 7 GACHIGNARD Thomas 0.23,41 10.04,34 48.8 8 FOSS Tobias 0.25,76 10.06,69 48.7 9 CASTRILLO Pablo 0.30,75 10.11,68 48.3 10 RUSSO ClĂ©ment 0.34,60 10.15,53 48 16.30 Tredicesimo tempo al secondo intermedio per Ben O’Connor. 16.29 Tra 7 minuti partirĂ Primoz Roglic. Lo sloveno in questo avvio di Tour è apparso sottotono: oltre alla prima tappa in cui si è fatto sorprendere dai ventagli il corridore della Red Bull – BORA – hansgrohe ha perso contatto sulle salite finali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Affini sogna il podio, aumenta l’attesa per i big

In questa notizia si parla di: diretta - affini - tour - france

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: deludente prova per Affini - Edoardo Affini delude nella tappa odierna del Giro d’Italia 2025, chiudendo al secondo posto a 14 secondi da Hayter.

Tutte le notizie dal Tour de France e dal Giro Donne 2025 Dalla redazione di Cicloweb, Francesco Dani Coordina Marco Francia ? Nuovo allo streaming o... Vai su Facebook

Tour de France, cronometro LIVE: Affini al comando; LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: lo spagnolo Ivan Romeo guida la corsa; LIVE Tour de France, quinta tappa Caen-Caen: Affini al comando, Armirail a 247.

Tour de France, la 5^ tappa in diretta live - A Rouen lo sloveno batte allo sprint van der Poel e vince la 4^ tappa, collezionando il suo 100° successo in carriera. Scrive sport.sky.it

LIVE Tour de France, quinta tappa Caen-Caen: oggi la prima crono, occasione per Evenepoel - Il Tour propone oggi la prima cronometro su un tracciato velocissimo e pianeggiante, con appena duecento metri di dislivello previsti ... Segnala gazzetta.it