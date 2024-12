Game-experience.it - Fast Food Simulator, la prova: analizziamo il trend dei simulatori copia-incolla

I giochi di simulazione e gestionali potrebbero apparire come una nicchia ma, in realtà, sono tra i più venduti su Steam e non solo. Euro Truck2 è costantemente tra i 100 giochi più venduti su Steam e si posiziona agilmente nella top 50 dei più giocati assieme a Farming25, ogni singolo giorno. Se poi si osservano i primi 100 giochi più venduti per ricavi a livello globale, è facile notare l’ascesa settimanale di alcunii specifici, caratterizzati da banner creati con IA come nel caso di.Si tratta di una tendenza della seconda metà del 2024 guidata da due giochi in particolare: Supermarkete TCG Card Shop. Entrambi contano oltre 30.000 recensioni e su Twitch hanno riscosso un successo strepitoso, dando il via al lancio di una miriade di altrii molto simili esteticamente, quasi tutti caratterizzati dall’uso di asset identici e artwork generati con IA.