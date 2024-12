Sport.quotidiano.net - Derbyssimo a Montecchio. K Sport-Urbino d’alta quota

Leggi su Sport.quotidiano.net

Eccellenza al giro di boa. Si ritornerà in campo domenica 5 gennaio 2025. Oggi due provinciali si affronteranno in un super derby mentre altre due saranno impegnate in trasferta. KGallo-(14,30 Malascorta di Jesi) "Derby che deve servire per ripartire – commenta il diesse della KEttore Mariotti – anche se non sarà facile perché questo genere di partite fanno storia a sé. Affrontiamo una squadra che sta attraversando un buon momento e differenza di noi che veniamo da due sconfitte. Avremo delle defezioni". Il dg Mariani aggiunge: "forte e nel massimo della sua forma, stando ai risultati. Noi vogliamo sugli standard di qualche settimana fa. Sicuri assenti squalificati Dominici e Peroni, ma faremo come sempre di tutto per ben figurare davanti al nostro pubblico".