Lanazione.it - Contromano in autostrada, muore madre di tre figli. Indagini in corso: come è potuto accadere?

Chiesina Uzzanese (Pistoia), 15 dicembre 2024 – Un’altra vita spezzata a causa di un incidente stradale, che avrebbeavere un bilancio ancor più grave vista la spaventosa dinamica. Era da poco passata l’1.30 del mattino, ieri, quando Daniela Boldrini, una donna di 47 anni, nata e residente a Lucca, alla guida di una Polo Bianca, ha imboccato il casello di Chiesina Uzzanese, iniziando a percorre l’A11, per cause ancora al vaglio degli inquirenti. Dopo circa 500-600 metri, si è scontrata con un’altra autovettura che stava percorrendo il senso di marcia corretto. L’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo. Nel terribile incidente,se non bastasse è rimasto coinvolto un terzo veicolo. Dopo lo schianto è sceso il silenzio nella zona, con gli altri automobilisti che si sono fermati, osservando con grande paura quello che era appena successo.