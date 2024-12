Che Tempo Che Fa, gli ospiti stasera da Fabio Fazio

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Nuova puntata di ‘Cheche fa’ dicon Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck oggi, domenica 15 dicembre 2024 dalle 19.30, in diretta sul Nove e in streaming su discovery+. Tra glispicca Angela Merkel. L’ex cancelliera, che ha guidato il governo tedesco dal 2005 al 2021, sarà in studio per un’intervista tv esclusiva in occasione dell’uscita della sua autobiografia ‘Libertà’. Quindi, spazio a Gianni Morandi che nei giorni scorsi ha festeggiato 80 anni, live in studio con il singolo ‘L’attrazione’, scritto dall’amico Lorenzo Jovanotti e contenuto nel nuovo album omonimo. Si prosegue con Lillo e Christian De Sica, per la prima volta insieme al cinema nel nuovo film natalizio di Eros Puglielli ‘Cortina Express’, nelle sale dal prossimo 23 dicembre.