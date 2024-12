Sport.quotidiano.net - Bologna, l’ora di Italiano. Cerca vendetta con i Viola. Lo scontro con il passato vale un pezzo di futuro

C’è una strada che porta all’Europa (la prossima) e che oggi incrocia il destino del derby dell’Appennino. Strada, crocevia, in ogni caso esame vero per chi,per ilcome per la Fiorentina, in Europa il prossimo anno vuole continuare a restare. Se il campionato finisse oggi ildi Vincenzosarebbe a ridosso della Conference League e la Fiorentina di Raffaele Palladino addirittura in Champions. Ma i campionati finiscono a maggio e tutto può ancora succedere. Perfino che i 9 punti in classifica che oggi separano i rossoblù daisi annullino, per una crescita esponenziale dei primi (i segnali da settimane ci sono tutti) e un calo vistoso dei secondi (e qui invece i segnali mancano). Oggi intantoe Fiorentina peseranno le rispettive ambizioni in quel Dall’Ara in cui l’Europa da settembre è di casa, nel formato extra-lusso di una Champions League che però fin qui aha regalato più elogi che punti.