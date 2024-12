Game-experience.it - Xbox, “l’era delle esclusive permanenti è finita”, secondo Jez Corden

Jez, giornalista di WindowsCentral, l’epocasusta per finire, con Microsoft che ha deciso di abbracciare totalmente una strategia multipiattaforma.L’insider, noto per le sue previsioni affidabili, ha dichiarato che tutti i giochi first-party dell’azienda americana arriveranno su PlayStation, anche se con tempistiche variabili a secondapriorità di sviluppo. Inoltreil giornalista, in quel del Colosso di Redmond non hanno confermato pubblicamente questo cambiamento epocale per non mettere pressioni ai team di sviluppo che non sono pronti ad effettuare immediatamente i porting per PS5.Jezquindi in quel di Microsoft hanno deciso di abbracciare totalmente il multipiattaforma, portando i giochi del suo ecosistema gaming anche sulle altre console, ma senza imporre vincoli rigidi ai team di sviluppo.