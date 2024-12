Ilrestodelcarlino.it - Vertenza lavoratori pakistani: accordo raggiunto nel settore mobile imbottito a Forlì

Ladeideldelin sciopero da sabato scorso, con un presidio permanente davanti ai cancelli del Gruppo 8 di via Gramadora, si è chiusa positivamente. Ieri mattina, dopo una riunione in Prefettura, presieduta da Rinaldo Argentieri, la fumata bianca, presenti le aziende Gruppo 8 e Sofalegnami, il Comune dicon l’assessore al lavoro Kevin Bravi, l’Ispettorato territoriale del lavoro e il sindacato Sudd Cobas. I 17 operai protestavano infatti da giorni, lamentando turni di lavoro di 12 ore al giorno su macchinari a cui erano stati rimossi i dispositivi di sicurezza per non rallentare la produzione e per le restanti ore costretti a riposare in fabbrica senza riscaldamento. "È stato firmato l’con la Sofalegname, fornitrice del Gruppo 8 – afferma Sarah Caudiero di Sudd Cobas – per la regolarizzazione deiin sciopero.