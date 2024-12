Iltempo.it - Tutto pronto per Ruffini in politica, Prodi benedice. Ma il Pd frena: grana per Schlein

Ernesto Mariasi dimette dall'Agenzia delle entrate e si guarda allo specchio, l'immagine riflessa è quella di Romano. Il suo mentore. L'uomo del pullman, il manager pubblico (un'altra somiglianza), il professore universitario e sopratcolui che sfruttò l'incapacità della sinistra a trovare un leader presentabile da contrapporre al Cavaliere. Un'analogia con il presente, i tempi di Elly, la segretaria del Pd ritenuta troppo inconcludente per ambire ad essere papabile. O almeno questa è la valutazione che ha animato il network che si muove tra Bologna e la Capitale, oltre all'ex presidente della Comunità Europea, dietro le quinte anche Goffredo Bettini, in versione battitore libero, ovvero senza il permesso del Nazareno. Ellyinfatti è impensierita, non vede di buon occhio la nascita di un partner al Centro, che necessariamente come prossima mossa la metterà nel mirino.