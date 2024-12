Calciomercato.it - Super Carnesecchi, poi Zaniolo gela il Cagliari: l’Atalanta resta prima ma Gasp è furioso

Decimo successo di fila delin campionato, in Sardegna risolve l’attaccante entrato dalla panchina dopo i miracoli dell’estremo difensoreFatica molto più del previsto,, sul campo del, ma alla fine vince ancora. I bergamaschi allungano a dieci la striscia di vittorie consecutive, scrivendo un’altra pagina di storia e dando un segnale forte a tutta la concorrenza, grazie alla rete dia metà del secondo tempo, che gli permette di avere ragione su una squadra sarda molto coriacea e in grado di mettere molto in difficoltà la capolista della Serie A., poiil– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Come prevedibile,fa la partita, ma trova non poche difficoltà. Ilè messo assai bene in campo e concede spazi praticamente nulli.